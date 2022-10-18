Верховная Рада приняла проект постановления о признании Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной Российской Федерацией и осуждении геноцида чеченского народа.

За соответствующий проект постановления проголосовали 287 народных избранников, сообщает Главком.

Как отмечается в заявлении, Верховная Рада принимает во внимание провозглашение 25 ноября 1990 Общенациональным съездом чеченского народа декларации о государственном суверенитете Чечении (Нохчийчоь), на основе реализации чеченским народом своего права на самоопределение, закрепленного в Уставе ООН, а также провозглашение Ичкерия после распада СССР 12 марта 1992 года.

Напомним, что дипломатический представитель республики Ичкерия (недавно предложенный признать в Верховной Раде) Ахмед Закаев желает дожить до украинской победы, которая приблизит чеченский народ к получению собственной свободы.