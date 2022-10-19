Финские парламентские партии поддержали строительство забора на восточной границе с Россией во время собрания, созванного премьер-министром страны Санной Марин.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на местные СМИ.

На собрании правительство хотело заручиться широкой политической поддержкой, принимая решение о строительстве дорогостоящего забора.

Партии единогласно поддержали проект. Особо оппозиционные партии спешили с его началом.

По оценкам, строительство забора займет несколько лет и обойдется Финляндии в сотни миллионов евро. Забор покроет примерно 10-20% восточной границы.

Пограничная служба готова приступить к реализации пилота проекта в быстром темпе: он может быть готов уже к началу следующего лета.

По мнению правительства, забор на границе с Россией необходим прежде всего для контроля возможного массового незаконного пересечения границы Финляндии.

Ранее сообщалось, что власти Финляндии намерены уже в этом году начать строительство забора на экспериментальном участке границы с Россией.