Министр обороны Израиля Бенни Ганц и лидер оппозиции Биньямин Нетаньяху в редком проявлении единства между деятелями коалиции и оппозиции выразили нежелание изменять политику Израиля по поводу отказа от отправки оборонного оборудования Украине.

Об этом сообщает The Times оf Israel.

Ганц отметил, что страна не продает и не передает оружие для ВСУ, но в то же время продолжает оказывать Украине гуманитарную помощь.

Во вторник посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил газете Maariv, что министр обороны неожиданно упразднил долгожданный разговор со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Он также не объяснил причину такого решения.

Евгений Корнийчук добавил, что Украина «разочарована этим шагом» министра.

В то же время лидер израильской оппозиции Биньямин Нетаньяху, партия которого «Ликуд», согласно социологическим опросам, является фаворитом предстоящих парламентских выборов в Израиле, высоко оценил «рассудительный» подход коалиционного правительства к войне в Украине. Он отметил большую работу страны в вопросе принятия беженцев и оказания гуманитарной помощи.

— Что касается оружия, то всегда существует вероятность, что оружие, которое мы поставляем на одном поле боя, окажется в руках иранцев и будет использовано против нас, — сказал Биньямин Нетаньяху.

Бывший премьер-министр также добавил, что опасается, что вторжение России в Украину может стать потенциально всемирным ядерным конфликтом, который он назвал «порогом, не преступавшим 77 лет».

Ранее сообщалось, 18 октября Украина официально обратится в Израиль с просьбой безотлагательно предоставить систему противовоздушной обороны.