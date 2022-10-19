Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился с российским президентом Владимиром Путиным о создании «газового хаба».

Об этом сообщает Reuters.

Выступая перед членами своей Партии справедливости и развития в парламенте, Эрдоган заявил, по словам Путина, Европа может получать газ через Турцию.

Напомним, что Украина и Турция поддерживают продолжение действия «зерновой инициативы» после 22 ноября этого года. Именно в этот день истекает срок действия договоренностей.