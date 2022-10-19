Польша подписала в среду соглашение о покупке 288 реактивных систем залпового огня Chunmoo в рамках своего последнего соглашения с Южной Кореей.

Об этом сообщило агентство Reuters.

Министр обороны Мариуш Блащак заявил, что первые 18 установок Chunmoo будут доставлены уже в 2023 году для защиты восточной Польши.

Оружие производится Hanwha Defense, оборонным подразделением южнокорейской Hanwha Corp.

Соглашение было заключено после того, как южнокорейские компании отправили в Польшу первую партию танков и гаубиц.

В июле в Варшаве две страны подписали контракт на сумму 5,8 миллиарда долларов, который, по словам Польши, является ключевой частью ее усилий по укреплению своих вооруженных сил после вторжения России в Украину.

Польша также согласилась купить у Южной Кореи 48 истребителей FA-50. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил в июльском интервью СМИ, что самолеты будут доставлены в следующем году.

Напомним, что в августе 2022 года среди государств-членов ЕС, относительно которых есть соответствующие данные, Польша предоставила наибольшее количество статусов временной защиты украинским беженцам, а именно 67 280.