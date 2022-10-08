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В августе 2022 года среди государств-членов ЕС, относительно которых есть соответствующие данные, Польша предоставила наибольшее количество статусов временной защиты украинским беженцам, а именно 67 280.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой наданные Евростата, опубликованные в пятницу.
После Польши наибольшее количество статусов о временной защите беженцам из Украины выдали Германия (62140), Румыния (9715), Франция (6410) и Испания (6165).
В то же время в процентном соотношении к населению самый высокий показатель количества граждан Украины, которым была предоставлена временная защита в августе 2022 года, на тысячу жителей была зафиксирована в Эстонии (1,9), за ней следуют Польша (1,8) и Литва (1,4). ).
По сравнению с июлем 2022 года количество украинцев, получивших временную защиту, сократилось в 12 из 22 стран-членов ЕС, относительно которых есть соответствующие данные.
Наибольшее сокращение наблюдалось в Болгарии (-1985 человек), далее следуют Ирландия (-1690) и Венгрия (-1240). В то же время, значительный прирост зафиксирован в Польше (+9 990), Франции (+2 585) и Румынии (+2 320).
По состоянию на конец августа Польша сообщила о 1,3 миллионе украинцев, получивших временную защиту ЕС. За ней следовали Испания (139 965), Болгария (130 290) и Словакия (86 965).
Большинство украинцев, которым была предоставлена временная защита в ЕС, – это женщины и девушки.
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В августе 2022 года среди государств-членов ЕС, относительно которых есть соответствующие данные, Польша предоставила наибольшее количество статусов временной защиты украинским беженцам, а именно 67 280.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой наданные Евростата, опубликованные в пятницу.
После Польши наибольшее количество статусов о временной защите беженцам из Украины выдали Германия (62140), Румыния (9715), Франция (6410) и Испания (6165).
В то же время в процентном соотношении к населению самый высокий показатель количества граждан Украины, которым была предоставлена временная защита в августе 2022 года, на тысячу жителей была зафиксирована в Эстонии (1,9), за ней следуют Польша (1,8) и Литва (1,4). ).
По сравнению с июлем 2022 года количество украинцев, получивших временную защиту, сократилось в 12 из 22 стран-членов ЕС, относительно которых есть соответствующие данные.
Наибольшее сокращение наблюдалось в Болгарии (-1985 человек), далее следуют Ирландия (-1690) и Венгрия (-1240). В то же время, значительный прирост зафиксирован в Польше (+9 990), Франции (+2 585) и Румынии (+2 320).
По состоянию на конец августа Польша сообщила о 1,3 миллионе украинцев, получивших временную защиту ЕС. За ней следовали Испания (139 965), Болгария (130 290) и Словакия (86 965).
Большинство украинцев, которым была предоставлена временная защита в ЕС, – это женщины и девушки.