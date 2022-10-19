Российская православная церковь за последние годы купила ряд объектов на норвежском побережье, расположенных рядом с важными военными объектами.

Об этом пишет Dagbladet.

Издание узнало, что община в Бергене, связанная с Московским Патриархатом, обосновалась вблизи одного из важнейших объектов вооруженных сил Норвегии – базы Хоконсверн.

Хоконсверн - главная база Королевского норвежского флота и крупнейшая военно-морская база в Северной Европе. Здесь размещаются фрегаты и подводные лодки.

Информация из реестров собственности свидетельствует, что в 2017 году община Christ's Revelation Congregation приобрела молитвенный дом Søreide. Здание расположено в 3 километрах по прямой от Хоконсверна. Из здания есть полный обзор подхода кораблей и вид на большую часть базы.

Еще несколько объектов РПЦ приобрела в 2017-2021 гг. в норвежском прибрежном регионе Ругалан. В частности, в Ставангере находится приход, расположенный примерно в 15 минутах ходьбы от штаб-квартиры JWC – Объединенного центра боевых действий НАТО.

До прошлого года владелец являлся частью руководства общины.

Кроме того, русская церковь имеет общину в Киркенесе в Финнмарке, в нескольких километрах от границы с Россией. Она купила эту недвижимость в 2015 году.

Эксперт по безопасности из Alfa Sefland Winge отметила в интервью изданию, что такие объекты недвижимости «могут быть проблемой», поскольку могут использоваться для чего-либо иного, кроме религиозных целей.

— Если представить весь комплекс возможных мер, можно срывать сигналы, возможно, подслушивать сигналы, можно оттуда управлять дронами, можно предлагать жилье людям, которые делают карту местности. Существует широкий спектр геодезической деятельности и возможных нарушений, которые могут быть выполнены из такой базы, считает эксперт.

Напомним, аналитик при Минобороны Норвегии Андерс Нильсен считает, что взрыв на Крымском мосту серьезно приблизил Российскую Федерацию к сценарию, в котором она теряет оккупированный полуостров.