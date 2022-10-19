Президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин должны посетить саммит G-20 в следующем месяце в Индонезии. Официальные лица США предпринимают шаги, чтобы личной встречи не было.

Об этом сообщает Politico.

Как отмечает издание, пути Байдена и Путина могут пройти во время саммита, например, они могут посетить одно и то же большое пленарное заседание. Но официальные лица США исключили официальную встречу и предпринимают шаги, чтобы гарантировать, что американский президент не встретится со своим российским коллегой в коридоре или даже на групповой фотографии лидеров.

— Мы знаем, что президент Байден думает о президенте Путине: он думает, что он убийца, он думает, что он военный преступник. Обычно с убийцами и военными преступниками не встречаются, - сказал Уильям Тейлор, бывший посол США в Украине

Владимир Путин и Джо Байден встречалась только один раз во время президентства Байдена, на саммите в Женеве летом 2021 года. Поскольку Россия впоследствии угрожала вторжением в Украину, они разговаривали несколько раз – последний раз в феврале всего за несколько дней до начала войны.

Саммит G-20, который пройдет на Бали, станет самой ожидаемой многосторонней встречей за последние годы, поскольку война стала испытанием для Европы. В отличие от G-7, состоящего исключительно из богатых демократий, G-20 также включает в себя несколько автократий. Ожидается, что не все собравшиеся сплотятся вокруг Украины, как это сделали европейские страны.

С первых дней войны Соединенные Штаты отмечали, что в любых переговорах с Россией о прекращении вторжения должны участвовать украинцы. И хотя дипломатические круги уже несколько недель обсуждают возможность визита на Бали президента Украины Владимира Зеленского, официальные лица США считают, что шанс на это небольшой, считая, что он может появиться с видеосвязи.

Напомним, президент США Джо Байден считает, что Россия не пойдет на применение ядерного оружия в войне с Украиной.