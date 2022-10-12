Президент США Джо Байден считает, что Россия не пойдет на применение ядерного оружия в войне с Украиной.

Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

— Я не думаю, что он это сделает, — сказал Джо Байден в ответ на вопрос, применит ли президент России тактическое ядерное оружие.

При этом он назвал заявления Владимира Путина безответственными. Джо Байден добавил, что даже угрозы российского президента имеют дестабилизационный эффект, и предупредил о потенциальных ошибках в суждениях, которые могут возникнуть.

— По сути, Путин не может продолжать безнаказанно говорить о применении тактического ядерного оружия, как будто это рационально. Ошибки случаются. И может произойти просчет, никто не может быть уверен, что именно произойдет и это может закончиться Армагеддоном, — сказал президент США.

Джо Байден отказался раскрыть, как будет выглядеть ответ США, если Владимир Путин выполнит свои ядерные угрозы. Но отметил, что Пентагон заранее разработал план на случай, если этот сценарий сбудется.

— Я не буду вдаваться в подробности. С моей стороны было бы безответственно говорить о том, что мы будем или не будем делать, – сказал Джо Байден.

Напомним, британская спецслужба, ответственная за ведение радиоэлектронной разведки, не видит пока признаков готовности России применить ядерное оружие в российско-украинской войне.