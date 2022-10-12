Британская спецслужба, ответственная за ведение радиоэлектронной разведки, не видит пока признаков готовности России применить ядерное оружие в российско-украинской войне.
Об этом глава Центра правительственной связи Великобритании Джереми Флеминг сообщил в интервью BBC Radio 4 .
Он также подчеркнул, что любые разговоры о ядерном оружии очень опасны, и люди должны быть очень осторожны с тем, как они о нем говорят.
— Мне понятно, что хотя нам может это не нравиться и мы можем во многом ненавидеть то, как российская военная машина и президент Путин ведут эту войну, они действуют в рамках своей доктрины, которая, как мы понимаем, допускает использование ядерного вооружения. Я уверен, что Путин озабочен опасностью эскалации. Он думает о них по-разному. Однако я думаю, что это признак того, что он еще не потянулся к этим другим формам ведения войны, — заявил Джереми Флеминг.
Напомним, НАТО внимательно следит за ядерными силами России, пока никаких изменений не видели, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.
Британская спецслужба, ответственная за ведение радиоэлектронной разведки, не видит пока признаков готовности России применить ядерное оружие в российско-украинской войне.
Об этом глава Центра правительственной связи Великобритании Джереми Флеминг сообщил в интервью BBC Radio 4 .
Он также подчеркнул, что любые разговоры о ядерном оружии очень опасны, и люди должны быть очень осторожны с тем, как они о нем говорят.
— Мне понятно, что хотя нам может это не нравиться и мы можем во многом ненавидеть то, как российская военная машина и президент Путин ведут эту войну, они действуют в рамках своей доктрины, которая, как мы понимаем, допускает использование ядерного вооружения. Я уверен, что Путин озабочен опасностью эскалации. Он думает о них по-разному. Однако я думаю, что это признак того, что он еще не потянулся к этим другим формам ведения войны, — заявил Джереми Флеминг.
Напомним, НАТО внимательно следит за ядерными силами России, пока никаких изменений не видели, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.