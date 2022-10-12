Британская спецслужба, ответственная за ведение радиоэлектронной разведки, не видит пока признаков готовности России применить ядерное оружие в российско-украинской войне.

Об этом глава Центра правительственной связи Великобритании Джереми Флеминг сообщил в интервью BBC Radio 4 .

Он также подчеркнул, что любые разговоры о ядерном оружии очень опасны, и люди должны быть очень осторожны с тем, как они о нем говорят.

— Мне понятно, что хотя нам может это не нравиться и мы можем во многом ненавидеть то, как российская военная машина и президент Путин ведут эту войну, они действуют в рамках своей доктрины, которая, как мы понимаем, допускает использование ядерного вооружения. Я уверен, что Путин озабочен опасностью эскалации. Он думает о них по-разному. Однако я думаю, что это признак того, что он еще не потянулся к этим другим формам ведения войны, — заявил Джереми Флеминг.

Напомним, НАТО внимательно следит за ядерными силами России, пока никаких изменений не видели, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.