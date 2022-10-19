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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал критическое заявление о намерениях ЕС о совместных закупках газа, назвав процедуру медленной и дорогой.
Об этом он написал в своем Twitter в сереу, 19 октября.
«Последний план Брюсселя по совместным закупкам газа напоминает мне время, когда мы вместе покупали вакцины. Медленно и дорого. Я ожидаю масштабных дебатов на предстоящем Европейском совете», — отметил он.
Ранее сообщалось, что Виктор Орбан на закрытой встрече произнес пророссийскую речь и пообещал блокировать санкции против РФ.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал критическое заявление о намерениях ЕС о совместных закупках газа, назвав процедуру медленной и дорогой.
Об этом он написал в своем Twitter в сереу, 19 октября.
«Последний план Брюсселя по совместным закупкам газа напоминает мне время, когда мы вместе покупали вакцины. Медленно и дорого. Я ожидаю масштабных дебатов на предстоящем Европейском совете», — отметил он.
Ранее сообщалось, что Виктор Орбан на закрытой встрече произнес пророссийскую речь и пообещал блокировать санкции против РФ.