Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал критическое заявление о намерениях ЕС о совместных закупках газа, назвав процедуру медленной и дорогой.

Об этом он написал в своем Twitter в сереу, 19 октября.

«Последний план Брюсселя по совместным закупкам газа напоминает мне время, когда мы вместе покупали вакцины. Медленно и дорого. Я ожидаю масштабных дебатов на предстоящем Европейском совете», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Виктор Орбан на закрытой встрече произнес пророссийскую речь и пообещал блокировать санкции против РФ.