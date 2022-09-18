Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на закрытой встрече перед своими сторонниками произнес пророссийскую и антиевропейскую речь. Он в частности спрогнозировал распад Евросоюза и заявил, что постарается не дать ЕС продлить санкции против России.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет венгерская редакция Радио Свобода.

Одним из важнейших элементов выступления Виктора Орбана была российско-украинская война, которая, по его словам, может продолжаться до 2030 года, а Украина якобы может потерять треть или половину своей территории.

Венгерский премьер заявил, что война в Украине была бы локальной, однако «вмешался Запад и сделал ее глобальной», и теперь Европа санкциями якобы «стреляет себе в ногу».

Виктор Орбан добавил, что «нужно приложить усилия, чтобы не допустить продления» пакета санкций ЕС против РФ еще на полгода. Переговоры европейских лидеров по этому поводу ожидаются осенью.

Премьер-министр Венгрии говорит, что сейчас он «почти единственный» среди лидеров стран ЕС с такой позицией, но надеется, что после выборов в Италии сформируется правительство, которое разделит мнение Венгрии.

По словам Виктора Орбана, принятие санкций свидетельствует о том, что «в Европе нет лидера, который признает интересы континента и действует соответственно и может убедить в этом других». Такова была бывший канцлер Германии Ангела Меркель, отметил венгерский премьер.

Напомним, Европарламент больше не считает Венгрию полноценной демократией и признает ее «избирательной автократией» из-за действий венгерского правительства и премьер-министра страны Виктора Орбана.