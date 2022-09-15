Европарламент больше не считает Венгрию полноценной демократией и признает ее «избирательной автократией» из-за действий венгерского правительства и премьер-министра страны Виктора Орбана.

Об этом говорится в заявлении Европарламента.

Парламент осудил «преднамеренные и систематические усилия венгерского правительства по подрыву европейских ценностей». Члены Европейского парламента проголосовали за документ, признающий, что Венгрия не может считаться демократией.

Это решение поддержали 433 голоса, 123 проголосовали против и 28 воздержались.

В заявлении говорится, что отсутствие решительных действий ЕС способствовало возникновению «гибридного режима избирательной автократии» в Венгрии. Депутаты Европарламента уточняют, что в этой стране проходят выборы, но отсутствует уважение демократических норм и стандартов.

— Выводы этого доклада понятны и необратимы: Венгрия не является демократией. Для парламента как никогда важно было занять эту позицию, учитывая тревожные темпы отступления от верховенства закона в Венгрии, — заявила докладчик парламента по ситуации в Венгрии Гвендолин Дельбос-Корфилд.

Депутаты Европарламента призывают Еврокомиссию в полной мере использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты и, в частности, регулирование финансирования Венгрии.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против «смешивания» европейских и неевропейских рас в своей речи, немедленно вызвавшей возмущение оппозиционных партий и европейских политиков.