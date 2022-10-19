Группа депутатов Бундестага от Зеленых и Свободной демократической партии (ВДП) призвала правительство Германии играть ведущую роль в дальнейших поставках вооружений Украине.

Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает Spiegel со ссылкой на обращение депутатов.

«Мы призываем федеральное правительство и наших партнеров в Европейском Союзе и НАТО совместно и коллективно оценить соответствующие национальные военные возможности и планы и, в случае необходимости, реструктуризировать их с целью предоставления Украине качественно больших поставок техники и вооружений для освобождения незаконно оккупированных Россией территорий», - говорится в обращении под названием «Вместе за мир в Украине и Европе».

У Германии есть «политические, экономические и военные предпосылки для того, чтобы инициировать совместные, скоординированные действия среди наших партнеров и союзников», говорится в обращении.

Письмо подписали 24 депутата. При этом бесполезно искать под обращением подписи членов Социал-демократической партии канцлера Олафа Шольца. Попытки убедить коллег-социал-демократов поставить свои подписи пока, по словам подписантов, не увенчались успехом.

«Это обращение является результатом бесчисленных дискуссий», - заявил депутат от партии Зеленых Робин Вагенер. Целью является уверенная и предметная дискуссия в парламентском пространстве. «Мы продолжим говорить об этом в рамках коалиции, как мы это делали до публикации обращения, и оно и дальше будет открытым для всех депутатов коалиции», — сказал Вагенер.

Группа подписантов высоко оценивает помощь, которую уже оказало федеральное правительство, но в то же время отрицает тех, кто предупреждает об эскалации, если Германия будет играть чрезмерную роль.

В обращении отмечается, что Германия внесла огромный вклад в повышение обороноспособности Украины: «Вместе с нашими международными партнерами мы дали возможность Украине противостоять российским атакам».

Поставка современных западных артиллерийских систем, как Panzerhaubitze 2000, зенитный комплекс Gepard или реактивная система залпового огня MARS, позволила украинским вооруженным силам начать свои первые освободительные наступления на оккупированных территориях. «Хотя мы остаемся риторическими оппонентами российского режима и его пропаганды, никакой экспансии или российской эскалации в результате нашей поддержки не наблюдается», — говорится в обращении.

Парламентарии утверждают, что поставки оружия продолжают оставаться «нравственно необходимыми, законными и правильными». Они проходили в рамках Устава ООН, который прямо разрешает такую помощь. Авторы обращения исключают опасения, что военная помощь Украине может быть истолкована как вступление в войну: «С точки зрения международного права, военная поддержка Украины путем непрерывного снабжения оружия — независимо от типа и объема — не делает ни одного из украинских союзников воюющей стороной».

Подписанты утверждают, что Федеративная Республика Германия несет особую ответственность за мир в Европе в настоящее время. «Как страна, ответственная за самые плохие преступления против прав человека в Европе — особенно в Польше и странах бывшего Советского Союза — мы имеем особое обязательство восстановить и обеспечить мир», предотвратить и прекратить нарушение прав человека, считают они.

Напомним, министр обороны Израиля Бенни Ганц и лидер оппозиции Биньямин Нетаньяху в редком проявлении единства между деятелями коалиции и оппозиции выразили нежелание изменять политику Израиля по поводу отказа от отправки оборонного оборудования Украине.