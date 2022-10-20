В среду, 19 октября более чем на два часа приостанавливал работу аэропорт во втором по величине городе Норвегии – Бергене. Причиной стал зафиксированный беспилотный летательный аппарат вблизи с аэродромом.

Норвежские правоохранители заявили, что дронов могло быть несколько, но наверняка утверждать можно о по крайней мере одной, пишет Associated Press.

Отмечается, что аэропорт в Бергене расположен вблизи главной военно-морской базы Норвегии – Хааконсверн, являющейся одной из крупнейших морских военных баз Северной Европы.

Также сообщается о зафиксированном беспилотнике вблизи небольшого внутреннего аэропорта Ферде, который также временно закрывался.

В полиции заявили, что подозреваемые пока не установлены. Но, по меньшей мере, семь граждан России были задержаны в течение последних нескольких недель за полеты беспилотников или фотографирование секретных объектов в Норвегии.

Также в последние недели сообщалось о многочисленных наблюдениях беспилотников вблизи норвежских морских нефтегазовых платформ и другой инфраструктуры.

Напомним, российская православная церковь за последние годы купила ряд объектов на норвежском побережье, расположенных рядом с важными военными объектами.