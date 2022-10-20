Союзники по НАТО будут действовать, если Россия и другие противники попытаются давить на Швецию или Финляндию до того, как последние станут полноправными членами альянса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

«Невозможно представить, что союзники не будут действовать, если Швеция и Финляндия окажутся под какой-либо формой давления», - заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг на пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

Ранее сообщалось, что НАТО в ближайшие дни поставит Украине сотни станций для борьбы с дронами.