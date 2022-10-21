С начала 2022 года товарооборот между Грузией и Россией вырос на 50%.

Больше вырос импорт, особенно нефтепродуктов, об этом сообщает «Новости-Грузия», приводя цифры из отчета национальной службы статистики «Сакстат».

За девять месяцев с января по сентябрь экспорт вырос на 11% до 473 миллионов долларов, импорт — на 73%, до 1,24 миллиарда долларов.

Рост импорта произошел в значительной степени из-за нефтепродуктов: если за 9 месяцев прошлого года Грузия закупила у РФ нефть на 96 миллионов долларов, в 2022 году эта цифра выросла до 431 миллиона долларов.

Также возрос импорт российского кокса, муки, маргарина.

Среди товаров, для которых наблюдается рост экспорта — грузинское вино, проданное в Россию на 15% больше, чем за этот период в 2021 году.

Также существенно вырос реэкспорт авто из Грузии в РФ: за девять месяцев 2021 года в Россию экспортировали около 2 тысяч авто, а в 2022 году - 3,2 тысячи.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что в условиях российской агрессии против Украины и объявленной в России «долевой» мобилизации безвизовый режим с Россией, возможно, придется пересматривать.