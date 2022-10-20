За кресло премьер-министра Британии и лидера Консервативной партии вполне мог бы сразиться Борис Джонсон, которого сменила Лиз Трасс, объявившая сегодня о своей отставке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса членов Консервативной партии за 17-18 октября, опубликованные на авторитетном сервисе YouGov.

По данным опроса, большинство тори (члены Консервативной партии) хотят, чтобы правительство возглавил Джонсон. Каждый третий консерватор (32%) говорит, что именно он является подходящим кандидатом. За ним следуют бывший министр финансов Риши Сунак (23%) и действующий министр обороны Бен Уоллес (10%).

Отдельно отмечается, что избиратели Трасс особенно заинтересованы в возвращении Джонсона — 44% их числа называют его преемником.

Большинство консерваторов считают, что с ролью премьера лучше всего справятся Джонсон (63%), Уоллес (62%), Сунак (60%) и лидер Палаты общин Пенни Мордонт (54%).

При этом они озабочены тем, что проведение новых выборов по традиционной схеме может быть плохо воспринято обществом. Около 60% заявили, что партии следует определиться с единым кандидатом. Половина бы поддержала выборы в один тур с участием двух претендентов.

Напомним, Лиз Трасс, выступая на Даунинг-стрит, объявила о своей отставке с должности премьер-министра Великобритании. По словам Лиз Трасс, она встретилась с главой Комитета Грэмом Брэди, во время которого договорилась о дате следующих выборов и отметила, что будет возглавлять должность премьера, пока страна не изберет преемника.