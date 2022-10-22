Европейский союз должен поскорее отказаться от российского газа и нефти, и тогда Россия не сможет финансировать свою войну против Украины.

Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо в начале второго дня саммита ЕС в Брюсселе, пишет «Европейская правда».

— Я считаю, что действующий пакет санкций эффективен. Он наносит ущерб России. Следующий элемент – энергетика. Мы должны меньше покупать газ у России, который финансирует ее войну. Чем быстрее мы скажем России — нам не нужен ваш газ, ваша нефть — тем быстрее они не могут финансировать свою войну, — сказал де Александр Кроо.

На саммите 20 октября лидеры стран ЕС договорились о мерах по борьбе с энергетическим кризисом и согласились с необходимостью ускорить усилия по снижению спроса на энергию.

В договоренностях упоминается лишь временный динамический ценовой коридор для немедленного ограничения эпизодов излишне высоких цен на газ.

Напомним, АО «Укргаздобыча» запустило скважину с суточным дебитом более 140 тысяч кубометров газа в Харьковской области.