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Европейский союз должен поскорее отказаться от российского газа и нефти, и тогда Россия не сможет финансировать свою войну против Украины.
Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо в начале второго дня саммита ЕС в Брюсселе, пишет «Европейская правда».
— Я считаю, что действующий пакет санкций эффективен. Он наносит ущерб России. Следующий элемент – энергетика. Мы должны меньше покупать газ у России, который финансирует ее войну. Чем быстрее мы скажем России — нам не нужен ваш газ, ваша нефть — тем быстрее они не могут финансировать свою войну, — сказал де Александр Кроо.
На саммите 20 октября лидеры стран ЕС договорились о мерах по борьбе с энергетическим кризисом и согласились с необходимостью ускорить усилия по снижению спроса на энергию.
В договоренностях упоминается лишь временный динамический ценовой коридор для немедленного ограничения эпизодов излишне высоких цен на газ.
Напомним, АО «Укргаздобыча» запустило скважину с суточным дебитом более 140 тысяч кубометров газа в Харьковской области.
Европейский союз должен поскорее отказаться от российского газа и нефти, и тогда Россия не сможет финансировать свою войну против Украины.
Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо в начале второго дня саммита ЕС в Брюсселе, пишет «Европейская правда».
— Я считаю, что действующий пакет санкций эффективен. Он наносит ущерб России. Следующий элемент – энергетика. Мы должны меньше покупать газ у России, который финансирует ее войну. Чем быстрее мы скажем России — нам не нужен ваш газ, ваша нефть — тем быстрее они не могут финансировать свою войну, — сказал де Александр Кроо.
На саммите 20 октября лидеры стран ЕС договорились о мерах по борьбе с энергетическим кризисом и согласились с необходимостью ускорить усилия по снижению спроса на энергию.
В договоренностях упоминается лишь временный динамический ценовой коридор для немедленного ограничения эпизодов излишне высоких цен на газ.
Напомним, АО «Укргаздобыча» запустило скважину с суточным дебитом более 140 тысяч кубометров газа в Харьковской области.