АО «Укргаздобыча» запустило скважину с суточным дебитом более 140 тысяч кубометров газа в Харьковской области.

Об этом сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в Фейсбуке.

— Наше собственное подразделение УГО-Сервис впервые провело технологически сложную операцию на новой скважине – три стадии гидроразрыва пласта в пределах одного производственного цикла. Благодаря качественной и слаженной работе нам удалось в полной мере раскрыть потенциал газоносных горизонтов и запустить в Харьковской области скважину с дебитом более 140 тыс. куб. м газа в сутки, – написал Юрий Витренко.

В годовом исчислении из этой скважины можно извлечь 51 млн кубометров газа, что, по словам Витренко, поможет сэкономить 102 млн долларов на импорте «голубого топлива».

Напомним, что ранее французская TotalEnergies и итальянская Eni объявили об открытии большого природного газа на скважине Cronos-1 у берегов Кипра.