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АО «Укргаздобыча» запустило скважину с суточным дебитом более 140 тысяч кубометров газа в Харьковской области.
Об этом сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в Фейсбуке.
— Наше собственное подразделение УГО-Сервис впервые провело технологически сложную операцию на новой скважине – три стадии гидроразрыва пласта в пределах одного производственного цикла. Благодаря качественной и слаженной работе нам удалось в полной мере раскрыть потенциал газоносных горизонтов и запустить в Харьковской области скважину с дебитом более 140 тыс. куб. м газа в сутки, – написал Юрий Витренко.
В годовом исчислении из этой скважины можно извлечь 51 млн кубометров газа, что, по словам Витренко, поможет сэкономить 102 млн долларов на импорте «голубого топлива».
Напомним, что ранее французская TotalEnergies и итальянская Eni объявили об открытии большого природного газа на скважине Cronos-1 у берегов Кипра.
АО «Укргаздобыча» запустило скважину с суточным дебитом более 140 тысяч кубометров газа в Харьковской области.
Об этом сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в Фейсбуке.
— Наше собственное подразделение УГО-Сервис впервые провело технологически сложную операцию на новой скважине – три стадии гидроразрыва пласта в пределах одного производственного цикла. Благодаря качественной и слаженной работе нам удалось в полной мере раскрыть потенциал газоносных горизонтов и запустить в Харьковской области скважину с дебитом более 140 тыс. куб. м газа в сутки, – написал Юрий Витренко.
В годовом исчислении из этой скважины можно извлечь 51 млн кубометров газа, что, по словам Витренко, поможет сэкономить 102 млн долларов на импорте «голубого топлива».
Напомним, что ранее французская TotalEnergies и итальянская Eni объявили об открытии большого природного газа на скважине Cronos-1 у берегов Кипра.