Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал немецкий Бундестаг признать Голодомор геноцидом украинского народа и отметил геноцидную составляющую войны России против Украины.

Об этом он заявил в обращении к международной конференции по войне в Украине «Международное право против геноцида» в Берлине, сообщает Укринформ.

— Когда мы говорим о геноциде, я должен обратить внимание, что Голодомор не признан Бундестагом Германии как геноцид украинцев. Я убежден, что препятствия всегда были политическими, а именно: отсутствие предыдущей политической воли в Бундестаге и старая добрая политика «стараться не провоцировать Россию». Все эти факторы привели к тому, что вопрос застрял во взвешенном состоянии, - сказал Дмитрий Кулеба.

Глава украинской дипломатии обратил внимание на тот факт, что автор термина геноцид Рафал Лемкин определил Голодомор как «классический пример советского геноцида».

—Не может быть лучшей правовой оценки. В ноябре будет 90-я годовщина сталинского геноцида украинского народа. Я рассчитываю, что увижу справедливое историческое решение, принятое Бундестагом Германии уже этой осенью, чтобы почтить жертв трагедии, а также, наконец, восстановить международное право и справедливость. Политика «не провоцировать россию» наконец-то исчезла, поэтому это момент сделать правильную вещь, — обратился министр.

Глава МИД также подчеркнул, что действия россиян в войны против Украины подпадают под критерии геноцида. В частности, Кулеба акцентировал внимание на подстрекательстве к геноциду и силовой перевозке, усыновлению и воспитанию детей как части другого национального сообщества. В этом контексте Министр отметил, что Украина возлагается на поддержку Германии по созданию специального международного трибунала для наказания преступления агрессии России.

— Как и Сталин 90 лет назад, пути сознательно ставят своей целью убить украинцев. 90 лет спустя пути целенаправленно убивают украинцев, чтобы стереть нашу идентичность, — заявил глава украинской дипломатии.

Напомним, что во вторник, 18 октября, парламент Эстонии объявил Россию государством-спонсором терроризма. Таким образом, местное правительство осудило попытку России аннексировать захваченные территории Украины.