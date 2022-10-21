Борис Джонсон и его бывший министр финансов Риши Сунак лидируют посреди потенциальных претендентов на место премьер-министра Великобритании. Кандидаты собирают поддержку, чтобы стать лидером Консервативной партии в ускоренном конкурсе.

Об этом сообщает Reuters.

После того, как Лиз Трасс ушла в отставку после шести недель пребывания в должности, желающие ее заменить пытались найти 100 голосов от консервативных депутатов, необходимых для участия в конкурсе. Победитель будет объявлен либо в понедельник, либо в пятницу на следующей неделе.

— Я думаю, что у него проверенный послужной список, чтобы изменить ситуацию. Он может снова изменить ситуацию. И я уверен, что мои коллеги слышат это сообщение громко и ясно, - сказал депутат-консерватор Пол Бристоу о Борисе Джонсоне в эфире радио LBC.

Бори Джонсон может столкнуться с трудностями в получении 100 голосов после того, как его трехлетнее пребывание в должности было омрачено скандалами и обвинениями в неправомерных действиях.

Один из его бывших советников, больше не разговаривающий с Борисом Джонсоном и попросивший не называть его имени, сказал, что он вряд ли достигнет цели, оттолкнув от себя десятки консерваторов за время своего пребывания в должности.

Конкурс начался в четверг, через несколько часов после того, как Лиз Трасс заявила на уходящий в отставку Даунинг-стрит.

Риши Сунак, бывший аналитик Goldman Sachs, ставший министром финансов как раз в тот момент, когда в Европу пришла пандемия COVID-19, и этим летом занял второе место после Лиз Трасс в предыдущем соревновании за лидерство, является фаворитом букмекеров, за ним следует Борис Джонсон..

На третьем месте Пенни Мордаунт, бывший министр обороны, популярна среди членов партии. Никто официально не выдвинул свою кандидатуру.