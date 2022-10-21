Борис Джонсон и его бывший министр финансов Риши Сунак лидируют посреди потенциальных претендентов на место премьер-министра Великобритании. Кандидаты собирают поддержку, чтобы стать лидером Консервативной партии в ускоренном конкурсе.
Об этом сообщает Reuters.
После того, как Лиз Трасс ушла в отставку после шести недель пребывания в должности, желающие ее заменить пытались найти 100 голосов от консервативных депутатов, необходимых для участия в конкурсе. Победитель будет объявлен либо в понедельник, либо в пятницу на следующей неделе.
— Я думаю, что у него проверенный послужной список, чтобы изменить ситуацию. Он может снова изменить ситуацию. И я уверен, что мои коллеги слышат это сообщение громко и ясно, - сказал депутат-консерватор Пол Бристоу о Борисе Джонсоне в эфире радио LBC.
Бори Джонсон может столкнуться с трудностями в получении 100 голосов после того, как его трехлетнее пребывание в должности было омрачено скандалами и обвинениями в неправомерных действиях.
Один из его бывших советников, больше не разговаривающий с Борисом Джонсоном и попросивший не называть его имени, сказал, что он вряд ли достигнет цели, оттолкнув от себя десятки консерваторов за время своего пребывания в должности.
Конкурс начался в четверг, через несколько часов после того, как Лиз Трасс заявила на уходящий в отставку Даунинг-стрит.
Риши Сунак, бывший аналитик Goldman Sachs, ставший министром финансов как раз в тот момент, когда в Европу пришла пандемия COVID-19, и этим летом занял второе место после Лиз Трасс в предыдущем соревновании за лидерство, является фаворитом букмекеров, за ним следует Борис Джонсон..
На третьем месте Пенни Мордаунт, бывший министр обороны, популярна среди членов партии. Никто официально не выдвинул свою кандидатуру.
Борис Джонсон и его бывший министр финансов Риши Сунак лидируют посреди потенциальных претендентов на место премьер-министра Великобритании. Кандидаты собирают поддержку, чтобы стать лидером Консервативной партии в ускоренном конкурсе.
Об этом сообщает Reuters.
После того, как Лиз Трасс ушла в отставку после шести недель пребывания в должности, желающие ее заменить пытались найти 100 голосов от консервативных депутатов, необходимых для участия в конкурсе. Победитель будет объявлен либо в понедельник, либо в пятницу на следующей неделе.
— Я думаю, что у него проверенный послужной список, чтобы изменить ситуацию. Он может снова изменить ситуацию. И я уверен, что мои коллеги слышат это сообщение громко и ясно, - сказал депутат-консерватор Пол Бристоу о Борисе Джонсоне в эфире радио LBC.
Бори Джонсон может столкнуться с трудностями в получении 100 голосов после того, как его трехлетнее пребывание в должности было омрачено скандалами и обвинениями в неправомерных действиях.
Один из его бывших советников, больше не разговаривающий с Борисом Джонсоном и попросивший не называть его имени, сказал, что он вряд ли достигнет цели, оттолкнув от себя десятки консерваторов за время своего пребывания в должности.
Конкурс начался в четверг, через несколько часов после того, как Лиз Трасс заявила на уходящий в отставку Даунинг-стрит.
Риши Сунак, бывший аналитик Goldman Sachs, ставший министром финансов как раз в тот момент, когда в Европу пришла пандемия COVID-19, и этим летом занял второе место после Лиз Трасс в предыдущем соревновании за лидерство, является фаворитом букмекеров, за ним следует Борис Джонсон..
На третьем месте Пенни Мордаунт, бывший министр обороны, популярна среди членов партии. Никто официально не выдвинул свою кандидатуру.