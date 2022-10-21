Латвия не приютит тех, кто бежит от мобилизации и проверит россиян на политические взгляды при продолжении ВНЖ.

Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, пишет «Настоящее время».

По его словам, россияне, решившие выехать за границу после объявления мобилизации, «не против войны, которую Россия ведет в Украине, а против мобилизации, и это большая разница».

— Знаете, меня не убеждает довод, что в России ситуацию зажали так, что никто не может выйти на улицы. Если это сто, двести, тысяча граждан – да. Но уезжают сейчас, по нашим данным, десятки тысяч граждан. И я думаю: почему мы должны их принимать? Для нас это, в частности, вопрос безопасности, — сказал Эдгар Ринкевич.

Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что в условиях российской агрессии против Украины и объявленной в России «долевой» мобилизации безвизовый режим с Россией, возможно, придется пересматривать.