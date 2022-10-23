Российская армия пытается наладить переправу через Днепр у поврежденного Антоновского моста в Херсоне.

Советские технологии задействованы впервые за десятилетие, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

Как отмечается в строительстве, российские силы продолжают укреплять переправы через реку Днепр и завершили строительство баржевого моста рядом с поврежденным Антоновским мостом в Херсоне.

«Хотя использование тяжелых мостов-барж почти наверняка было включено в советское планирование операций в Европе, вполне вероятно, что российским военным впервые за десятилетие пришлось использовать мосты такого типа», - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, использование гражданских барж, вероятно, дает России дополнительные материальные и материально-технические возможности, поскольку при вторжении она потеряла значительное количество военного мостового оборудования и инженерного персонала.

«Если баржевой мост будет поврежден, почти наверняка Россия будет стремиться быстро отремонтировать или заменить поврежденные участки, поскольку их силы и пункты пересечения реки Днепр испытывают все большее давление в Херсоне», — говорится в сообщении Минобороны Британии.

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