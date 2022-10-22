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Херсон покинула значительная часть населения. Оставшиеся в городе российские оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в заброшенные дома. Враг готовит Херсон к уличным боям.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
По состоянию на 21 октября, российские оккупанты проводят мероприятия по освобождению помещений Каховской больницы от пациентов и медицинского персонала.
В городе Энергодар российские военные грабят оставленные квартиры и гостиницы, в которых проживали.
Наряду с поиском оружия, российское военное руководство не оставляет попыток привлечения к войне в Украине иностранных наемников. По имеющейся информации, в одной из стран Ближнего Востока продолжается вербовка боевиков.
Возрастает уровень недовольства действиями военного руководства со стороны гражданского населения РФ. В частности, из-за мобилизации, которая продолжается в отдаленных регионах, несмотря на официальное объявление ее завершения.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты вывезли 46 воспитанников Херсонского областного дома ребенка в оккупированный Симферополь.
Херсон покинула значительная часть населения. Оставшиеся в городе российские оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в заброшенные дома. Враг готовит Херсон к уличным боям.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
По состоянию на 21 октября, российские оккупанты проводят мероприятия по освобождению помещений Каховской больницы от пациентов и медицинского персонала.
В городе Энергодар российские военные грабят оставленные квартиры и гостиницы, в которых проживали.
Наряду с поиском оружия, российское военное руководство не оставляет попыток привлечения к войне в Украине иностранных наемников. По имеющейся информации, в одной из стран Ближнего Востока продолжается вербовка боевиков.
Возрастает уровень недовольства действиями военного руководства со стороны гражданского населения РФ. В частности, из-за мобилизации, которая продолжается в отдаленных регионах, несмотря на официальное объявление ее завершения.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты вывезли 46 воспитанников Херсонского областного дома ребенка в оккупированный Симферополь.