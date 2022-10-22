Херсон покинула значительная часть населения. Оставшиеся в городе российские оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в заброшенные дома. Враг готовит Херсон к уличным боям.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

По состоянию на 21 октября, российские оккупанты проводят мероприятия по освобождению помещений Каховской больницы от пациентов и медицинского персонала.

В городе Энергодар российские военные грабят оставленные квартиры и гостиницы, в которых проживали.

Наряду с поиском оружия, российское военное руководство не оставляет попыток привлечения к войне в Украине иностранных наемников. По имеющейся информации, в одной из стран Ближнего Востока продолжается вербовка боевиков.

Возрастает уровень недовольства действиями военного руководства со стороны гражданского населения РФ. В частности, из-за мобилизации, которая продолжается в отдаленных регионах, несмотря на официальное объявление ее завершения.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты вывезли 46 воспитанников Херсонского областного дома ребенка в оккупированный Симферополь.