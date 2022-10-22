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Российские оккупанты вывезли 46 воспитанников Херсонского областного дома ребенка в оккупированный Симферополь.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.
— Сегодня оккупанты вывезли машинами скорой помощи в временно оккупированный Симферополь 46 воспитанников Херсонского областного дома ребенка. Это дети до 5 лет. Захватчики называют похищение детей «эвакуацией», – сообщил Ярослав Янушевич.
Херсонская ОВА направила соответствующее обращение в Херсонскую областную прокуратуру.
Как сообщили в пресс-службе ОВА, среди 46 «эвакуированных» захватчиками воспитанников 18 детей лишены родительской опеки, 9 – временно устроены, 19 – без юридического статуса (отобраны из семьи). Сотрудники заведения сообщают, что детей якобы должны вернуть через две недели.
Кроме того, за несколько дней до незаконного похищения детей их привлекли к съемке пропагандистских видео о раздаче гуманитарной помощи и праздновании Дня осени в присутствии представителей оккупационных властей РФ.
Ранее сообщалось, что в оккупированной Херсонской области российские военные перемещают украинских гражданских заложников и военнопленных в неизвестном направлении.
Напомним, оккупационная «власть» Херсонщины издала распоряжение о подготовке эвакуации для так называемых «банковских учреждений», подготовлены эвакуационные списки ввезенных российских медработников и учителей.
Также, по имеющейся информации, на временно захваченную территорию Херсонской области для пополнения потерь и усиления подразделений на линии столкновения прибыло до 2000 человек из числа российских мобилизованных.
Напомним, Генеральный штаб ВСУ прогнозирует, что российское военное руководство может унести с правого берега Днепра в Херсонской области опытных военных, а для сдерживания ВСУ оставить мобилизованных.
Российские оккупанты вывезли 46 воспитанников Херсонского областного дома ребенка в оккупированный Симферополь.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.
— Сегодня оккупанты вывезли машинами скорой помощи в временно оккупированный Симферополь 46 воспитанников Херсонского областного дома ребенка. Это дети до 5 лет. Захватчики называют похищение детей «эвакуацией», – сообщил Ярослав Янушевич.
Херсонская ОВА направила соответствующее обращение в Херсонскую областную прокуратуру.
Как сообщили в пресс-службе ОВА, среди 46 «эвакуированных» захватчиками воспитанников 18 детей лишены родительской опеки, 9 – временно устроены, 19 – без юридического статуса (отобраны из семьи). Сотрудники заведения сообщают, что детей якобы должны вернуть через две недели.
Кроме того, за несколько дней до незаконного похищения детей их привлекли к съемке пропагандистских видео о раздаче гуманитарной помощи и праздновании Дня осени в присутствии представителей оккупационных властей РФ.
Ранее сообщалось, что в оккупированной Херсонской области российские военные перемещают украинских гражданских заложников и военнопленных в неизвестном направлении.
Напомним, оккупационная «власть» Херсонщины издала распоряжение о подготовке эвакуации для так называемых «банковских учреждений», подготовлены эвакуационные списки ввезенных российских медработников и учителей.
Также, по имеющейся информации, на временно захваченную территорию Херсонской области для пополнения потерь и усиления подразделений на линии столкновения прибыло до 2000 человек из числа российских мобилизованных.
Напомним, Генеральный штаб ВСУ прогнозирует, что российское военное руководство может унести с правого берега Днепра в Херсонской области опытных военных, а для сдерживания ВСУ оставить мобилизованных.