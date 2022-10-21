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В оккупированной Херсонской области российские военные перемещают украинских гражданских заложников и военнопленных в неизвестном направлении.
Заявление 21 октября опубликовала председатель правления Центра прав человека ZMINA Татьяна Печончик.
Оккупационные власти оправдывают такие перемещения необходимостью «эвакуации» , но и не предоставляют никакой информации о новых местах заключения родным пленных.
Речь идет о сотнях людей, которые содержались в разных локациях Херсонской области. По состоянию на 20 октября известно, что заключенных перемещают в неизвестном направлении:
— Это скорее всего приведет к потере правозащитниками и семьями пленных и без того ограниченной информации относительно украинцев в российском плену, — пояснила Татьяна Печончик.
Кроме того, по ее словам, большинство пленных имеют серьезные повреждения и проблемы со здоровьем после пыток и длительного пребывания в неприспособленных помещениях и бесчеловечных условиях.
Правозащитники просят украинские и международные институции взять процессы транспортировки украинских военнопленных и гражданских заложников на особый контроль, фиксировать их перемещение и требовать от России предоставить информацию о направлении и целях таких перемещений, местах и условиях их дальнейшего содержания.
Ранее сообщалось, что оккупационная «власть» Херсонщины издала распоряжение о подготовке эвакуации для так называемых «банковских учреждений», подготовлены эвакуационные списки ввезенных российских медработников и учителей.
Также, по имеющейся информации, на временно захваченную территорию Херсонской области для пополнения потерь и усиления подразделений на линии столкновения прибыло до 2000 человек из числа российских мобилизованных.
Напомним, Генеральный штаб ВСУ прогнозирует, что российское военное руководство может унести с правого берега Днепра в Херсонской области опытных военных, а для сдерживания ВСУ оставить мобилизованных.
В оккупированной Херсонской области российские военные перемещают украинских гражданских заложников и военнопленных в неизвестном направлении.
Заявление 21 октября опубликовала председатель правления Центра прав человека ZMINA Татьяна Печончик.
Оккупационные власти оправдывают такие перемещения необходимостью «эвакуации» , но и не предоставляют никакой информации о новых местах заключения родным пленных.
Речь идет о сотнях людей, которые содержались в разных локациях Херсонской области. По состоянию на 20 октября известно, что заключенных перемещают в неизвестном направлении:
— Это скорее всего приведет к потере правозащитниками и семьями пленных и без того ограниченной информации относительно украинцев в российском плену, — пояснила Татьяна Печончик.
Кроме того, по ее словам, большинство пленных имеют серьезные повреждения и проблемы со здоровьем после пыток и длительного пребывания в неприспособленных помещениях и бесчеловечных условиях.
Правозащитники просят украинские и международные институции взять процессы транспортировки украинских военнопленных и гражданских заложников на особый контроль, фиксировать их перемещение и требовать от России предоставить информацию о направлении и целях таких перемещений, местах и условиях их дальнейшего содержания.
Ранее сообщалось, что оккупационная «власть» Херсонщины издала распоряжение о подготовке эвакуации для так называемых «банковских учреждений», подготовлены эвакуационные списки ввезенных российских медработников и учителей.
Также, по имеющейся информации, на временно захваченную территорию Херсонской области для пополнения потерь и усиления подразделений на линии столкновения прибыло до 2000 человек из числа российских мобилизованных.
Напомним, Генеральный штаб ВСУ прогнозирует, что российское военное руководство может унести с правого берега Днепра в Херсонской области опытных военных, а для сдерживания ВСУ оставить мобилизованных.