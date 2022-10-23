Иран в субботу решительно осудил призыв Франции, Германии и Британии в Организацию Объединенных Наций расследовать обвинения в том, что Россия использует беспилотники иранского происхождения для нападения на Украину.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на западные СМИ.

Представитель министерства Насер Канаани заявил, что пятничный призыв так называемой группы стран E-3 был «ложным и безосновательным», и что он «решительно отвергается и осуждается».

— Правительство Исламской Республики Иран, стремясь защитить свои национальные интересы и защитить права благородного иранского народа, оставляет за собой право реагировать на любые безответственные действия. Он будет без колебаний защищать интересы иранского народа, — цитирует Насера Канаани сайт МИД Ирана.

Напомним, Великобритания, Франция и Германия в пятницу призвали ООН расследовать обвинения в использовании Россией беспилотников иранского происхождения для нападения на Украину.

Как известно, Россия в последнее время массово применяет для ударов по Украине дроны-камикадзе, специалисты идентифицируют как иранские «Шахед-136», а российские силы используют их под названием «Герань». Тегеран неоднократно отрицал передачу беспилотников России. В Белом доме считают отрицание Ирана неправдой.

В МИД Украины заявили, что предоставление Ираном оружия России для ведения полномасштабной войны делает его соучастником агрессии и военных преступлений на территории Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба внес на рассмотрение президента предложение о расторжении дипотношения с Ираном из-за использования Россией иранских дронов против Украины.