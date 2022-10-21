Результативность сбития иранских дронов «Шахид-136» украинскими военными за две недели составляет 85%.

Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга в Медиацентре Украина-Укринформ.

— Берем, условно, две недели крайние применения наших боевых сил и средств против дронов и результативность их сбития, имеем цифру сегодня 85%, именно если говорим о дронах «Шахид-136», — отметил Юрий Игнат.

Он добавил, что от первого случая применения иранских дронов, который состоялся 13 сентября, до нынешнего дня военные приобрели определенное понимание, как эффективнее их выявлять и уничтожать.

Кроме того, Юрий Игнат отметил, что западные системы ПВО разных видов и классов, которые будут доставляться в Украину, станут также эффективными для сбивания иранских дронов.