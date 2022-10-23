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Действующий президент США Джо Байден выразил желание баллотироваться на второй президентский срок. Он готов идти на выборы в 2024 году.
Об этом Джо Байден заявил в интервью MSNBC.
— Я не одобрил это официальное решение, но это мое намерение. Мое намерение снова баллотироваться. И у нас есть время, чтобы принять это решение, – сказал Джо Байден.
Джо Байден объяснил, что еще не объявил официально о своей кандидатуре, потому что «целый ряд правил вступает в действие», как только он это сделает.
Затем президент США добавил, что первая леди Джилл Байден поддерживает его в намерении снова идти на выборы в 2024 году.
Напомним, Борис Джонсон вернулся из отпуска, чтобы начать участие в кампании по избранию нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.
Действующий президент США Джо Байден выразил желание баллотироваться на второй президентский срок. Он готов идти на выборы в 2024 году.
Об этом Джо Байден заявил в интервью MSNBC.
— Я не одобрил это официальное решение, но это мое намерение. Мое намерение снова баллотироваться. И у нас есть время, чтобы принять это решение, – сказал Джо Байден.
Джо Байден объяснил, что еще не объявил официально о своей кандидатуре, потому что «целый ряд правил вступает в действие», как только он это сделает.
Затем президент США добавил, что первая леди Джилл Байден поддерживает его в намерении снова идти на выборы в 2024 году.
Напомним, Борис Джонсон вернулся из отпуска, чтобы начать участие в кампании по избранию нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.