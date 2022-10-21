Борис Джонсон в пятницу 21 октября возвращается из отпуска, чтобы начать участие в кампании по избранию нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.

Об этом пишет The Telegraph, сообщает "Европейская правда».

По данным издания, Джонсон в частном порядке уже призывает депутатов-консерваторов поддержать его возвращение на Даунинг-стрит, обещая, что только он может выиграть следующие всеобщие выборы для Тори.

Бывший премьер-министр просит другого потенциального кандидата Риши Сунака связаться с ним и «опять быть вместе» в правительстве.

Джонсон вернется из отпуска на Карибах уже в пятницу, а на субботу запланирована встреча поклонников кампании, возглавляемой Джейкобом Риз-Моггом.

Ни один премьер-министр не возвращался на второй срок после ухода с должности после лейбориста Гарольда Уилсона, а к нему сэра Уинстона Черчилля, британского политического кумира Джонсона.