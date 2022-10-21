Перебоев с поддержкой Украины от Британии после отставки премьера Лиз Трасс не последует.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, пишет «Укринформ».

— Перебои у нас могут быть только с электроэнергией, и их тоже мы можем избежать, если будем бережно к этому относиться. Перебоев с поддержкой не будет, – сказал он.

Дмитрий Кулеба назвал отставку Трасс «очень драматичной историей» и заметил, что сам был удивлен этим ее решением, поскольку работал с ней и знает ее как очень сильного амбициозного лидера. По его мнению, сложились какие-то очень серьезные внутрипартийные балансы, побудившие Лиз Трасс принять это решение.

По словам Дмитрия Кулебы, после интервью он планировал послать ей короткое сообщение и поддержать в этой ситуации.

Напомним, вчера Лиз Трасс, выступая на Даунинг-стрит, объявила о своей отставке с должности премьер-министра Великобритании.