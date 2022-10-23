Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак будет бороться за пост лидера Консервативной партии и, соответственно, главы британского правительства.

Об этом он написал в Твиттере.

— Великобритания — большая страна, но сейчас мы находимся в состоянии глубокого экономического кризиса. Вот почему я намерен стать лидером Консервативной партии и вашим следующим премьер-министром, — написал Риши Сунак.

Риши Сунак собирается «исправить экономику королевства, объединить свою партию и помочь стране».

У него уже есть поддержка около 100 депутатов-консерваторов, что необходимо для участия в выборах. Такая же ситуация и у бывшего британского премьера Бориса Джонсона. Еще в выборах планирует принять участие лидер палаты общин Пенни Мордонт: для этого ей еще предстоит подбирать голоса депутатов-консерваторов.

Напомним, 20 октября Лиз Трасс, выступая на Даунинг-стрит, объявила о своей отставке с должности премьер-министра Великобритании.