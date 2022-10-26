В Гданьске отменили презентацию книги российского ультранационалиста Александра Дугина, которая должна была состояться в Гданьском университете.
Об этом сообщило Польское радио.
Презентация книги Александра Дугина должна была состояться в Гданьском университете в субботу, 29 октября. Помешать презентации удалось благодаря массовой реакции в соцсетях.
— Благодаря вашим сообщениям мы смогли вмешаться, чтобы предотвратить это событие. Мы не знали, с какой целью было арендовано помещение в нашем заведении. Мы возмущены тем, о чем была эта встреча. Это урок, чтобы мы лучше проверяли наших арендаторов в будущем. Мы очень сожалеем из-за этой ситуации, — говорится в сообщении университета.
Напомним, российская ФСБ заявляет, что убийство дочери Александра Дугина Дарьи подготовлено и совершено украинскими спецслужбами.
В Гданьске отменили презентацию книги российского ультранационалиста Александра Дугина, которая должна была состояться в Гданьском университете.
Об этом сообщило Польское радио.
Презентация книги Александра Дугина должна была состояться в Гданьском университете в субботу, 29 октября. Помешать презентации удалось благодаря массовой реакции в соцсетях.
— Благодаря вашим сообщениям мы смогли вмешаться, чтобы предотвратить это событие. Мы не знали, с какой целью было арендовано помещение в нашем заведении. Мы возмущены тем, о чем была эта встреча. Это урок, чтобы мы лучше проверяли наших арендаторов в будущем. Мы очень сожалеем из-за этой ситуации, — говорится в сообщении университета.
Напомним, российская ФСБ заявляет, что убийство дочери Александра Дугина Дарьи подготовлено и совершено украинскими спецслужбами.