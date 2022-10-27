Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу считает, что война в Украине изменила правила игры в мире, а потому НАТО должно начать больше тратить на оборону.

Об этом пишет BBC.

По словам министра, важно, чтобы страны НАТО начали тратить 3% ВВП на оборону.

— Автократы инвестируют в оружие. Они верят в силу оружия. Для защиты наших ценностей и порядка, основанного на правилах, нам также необходимо инвестировать в оружие, — заявил Урмас Рейнсалу.

Министр отметил, что численность войск следует не сокращать, а увеличивать, чтобы не «никаких неверных интерпретационных сигналов в отношении России».

Также глава МИД призвал Запад усилить помощь Украине и направить больше тяжелого вооружения.

— Нам нужно смотреть на украинскую победу. Тогда нам не будет стыдно смотреть в зеркало, — добавил министр.

Ранее сообщалось, что в Эстонии до конца года начнут устанавливать сирены извещения об угрозе.