Германия испытывает трудности с увеличением оборонных закупок и замещением оружия и боеприпасов, которые оно передало Украине, несмотря на обещания канцлера Олафа Шольца выделить 100 миллиардов евро на модернизацию вооруженных сил.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Источник, связанный с процедурами оборонных закупок Германии, в четверг сказал агентству, что «движения почти нет», и по состоянию на сегодняшний день было размещено очень мало заказов.

Такое же мнение Reuters не под запись высказали руководители оборонных предприятий, назвав вялыми действия немецкого правительства по пополнению запасов Бундесвера из-за медленных процедур и отсутствия решений на самом высоком уровне.

— Мы ожидали увидеть гораздо больше заказов до сих пор, – сказал один из руководителей оборонной промышленности Германии на условиях анонимности. - В Украине идет война, но процедуры здесь все еще работают в режиме мирного времени, в то время как инфляция съедает деньги, - сказал другой.

Среди прочего нет прогресса в вопросе замены 14 самоходных гаубиц и 13,5 тысячи артиллерийских боеприпасов, которые Германия поставила Украине из складов Бундесвера, утверждают источники Reuters. Среди причин называют отказ министра финансов Кристиана Линднера одобрить расходы.

В то же время, в Германии и до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину был дефицит вооружения, в том числе систем противовоздушной малой и средней дальности – в частности IRIS-T SLM, которых еще нет на вооружении Бундесвера.