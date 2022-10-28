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Германия испытывает трудности с увеличением оборонных закупок и замещением оружия и боеприпасов, которые оно передало Украине, несмотря на обещания канцлера Олафа Шольца выделить 100 миллиардов евро на модернизацию вооруженных сил.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.
Источник, связанный с процедурами оборонных закупок Германии, в четверг сказал агентству, что «движения почти нет», и по состоянию на сегодняшний день было размещено очень мало заказов.
Такое же мнение Reuters не под запись высказали руководители оборонных предприятий, назвав вялыми действия немецкого правительства по пополнению запасов Бундесвера из-за медленных процедур и отсутствия решений на самом высоком уровне.
— Мы ожидали увидеть гораздо больше заказов до сих пор, – сказал один из руководителей оборонной промышленности Германии на условиях анонимности.
- В Украине идет война, но процедуры здесь все еще работают в режиме мирного времени, в то время как инфляция съедает деньги, - сказал другой.
Среди прочего нет прогресса в вопросе замены 14 самоходных гаубиц и 13,5 тысячи артиллерийских боеприпасов, которые Германия поставила Украине из складов Бундесвера, утверждают источники Reuters. Среди причин называют отказ министра финансов Кристиана Линднера одобрить расходы.
В то же время, в Германии и до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину был дефицит вооружения, в том числе систем противовоздушной малой и средней дальности – в частности IRIS-T SLM, которых еще нет на вооружении Бундесвера.
Германия испытывает трудности с увеличением оборонных закупок и замещением оружия и боеприпасов, которые оно передало Украине, несмотря на обещания канцлера Олафа Шольца выделить 100 миллиардов евро на модернизацию вооруженных сил.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.
Источник, связанный с процедурами оборонных закупок Германии, в четверг сказал агентству, что «движения почти нет», и по состоянию на сегодняшний день было размещено очень мало заказов.
Такое же мнение Reuters не под запись высказали руководители оборонных предприятий, назвав вялыми действия немецкого правительства по пополнению запасов Бундесвера из-за медленных процедур и отсутствия решений на самом высоком уровне.
— Мы ожидали увидеть гораздо больше заказов до сих пор, – сказал один из руководителей оборонной промышленности Германии на условиях анонимности.
- В Украине идет война, но процедуры здесь все еще работают в режиме мирного времени, в то время как инфляция съедает деньги, - сказал другой.
Среди прочего нет прогресса в вопросе замены 14 самоходных гаубиц и 13,5 тысячи артиллерийских боеприпасов, которые Германия поставила Украине из складов Бундесвера, утверждают источники Reuters. Среди причин называют отказ министра финансов Кристиана Линднера одобрить расходы.
В то же время, в Германии и до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину был дефицит вооружения, в том числе систем противовоздушной малой и средней дальности – в частности IRIS-T SLM, которых еще нет на вооружении Бундесвера.