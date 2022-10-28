Россия терпит поражение на поле боя в Украине, а потому пытается любой ценой заморозить военные действия, используя тактику устрашения ядерным оружием. Мероприятие не должно поддаваться на шантаж, а должно и дальше помогать Украине, пока Россия не покинет оккупированные территории Украины.

Об этом во время совместной пресс-конференции с президентом Черногории Мило Джукановичем заявил в четверг в Варшаве глава польского государства Анджей Дуда, передает корреспондент Укринформа.

Как отметил президент РП, время после 24 февраля, когда Россия начала полномасштабную вооруженную агрессию против Украины, можно разделить на несколько этапов.

По его словам, сейчас идет украинское наступление, благодаря которому Украина возвращает территории, оккупированные ранее российской армией.

— Благодаря своему героизму у украинцев сегодня большой шанс вернуть Херсон. Это абсолютно стратегически важно для продолжения этого конфликта и для освобождения Украины из рук оккупантов, из рук россиян, — подчеркнул Анджей Дуда.

По его оценке, Россия сейчас обороняется, а санкции, которые Запад наложил на Россию, настолько эффективны, что Москва в настоящее время не в состоянии производить современное оружие, а потому использует оружие из запасов 60-х годов прошлого века, а может, и еще старше.

- Сегодня все спрашивают, чем Россия собирается вооружать несколько сотен тысяч солдат, мобилизованных в результате этой частичной мобилизации, которая сегодня производится в России?, - отметил он.

Он отметил, что, несмотря на то, что делает российская дипломатия — звонки министра лаврова в Лондон, Вашингтон, Париж, Берлин — можно коротко сказать: «Россия любой ценой пытается заморозить этот конфликт, чтобы остановить украинское наступление».

В результате, по замыслу Москвы, это должно привести к прекращению военной помощи Украине со стороны Запада, стран НАТО, поскольку она в целом проигрывает эту войну, а Украина постепенно восстанавливает контроль на своих границах, признанных международным правом.

Анджей Дуда подчеркнул, что Россия отступает, а потому пытается прибегать к дипломатическим действиям, угрожая, в том числе, ядерной угрозой из-за аварии на атомных электростанциях, угрозой ядерного нападения или использованием «грязной бомбы».

По словам президента Польши, это элемент российской тактики и попытки запугать Запад и заставить его прекратить оказывать помощь Украине, замораживая конфликт, с которым «Россия не справляется».

он также подчеркнул, что помощь Украине нужно продолжать, а диалог с Россией нельзя вести, пока эта страна не начнет соблюдать нормы международного права, то есть пока не покинет территорию Украины.

— Россия является агрессором, и пока она не уйдет из Украины, она продолжает оставаться агрессором, — отметил он.

Президент Польши подчеркнул, что западные страны не должны подвергаться ни одному российскому шантажу.

В свою очередь президент Черногории заверил, что поддерживает стремление Украины к членству в НАТО. Он напомнил, что в его стране в 2016 году была предпринята попытка организовать государственный переворот, за которым стояла Россия, и который должен повлечь за собой хаос и сменить власть в Черногории, чтобы остановить страну на пути к членству в НАТО.

— Это была важная информация для Черногории, и, к сожалению, в Украине это приобрело совсем другую, гораздо более резкую форму, — констатировал он.

Напомним, в августе Президент Украины Владимир Зеленский и президент Республики Польша Анджей Дуда приняли участие в открытии и Аллее смелости на площади Конституции в Киеве.