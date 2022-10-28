Соединенные Штаты Америки решили снять с эксплуатации термоядерную гравитационную бомбу B83-1 из-за роста затрат на ее обслуживание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оборонную стратегию США.

«Гравитационная бомба B83-1 будет снята с эксплуатации из-за увеличения ограничений на ее возможности и роста расходов на обслуживание», - говорится в документе.

В ближайшей перспективе США будут использовать имеющиеся возможности для удержания тяжелых и глубоко спрятанных целей под угрозой.

Кроме того, Пентагон, работая со своими межведомственными партнерами и руководствуясь существующими концепциями, разработает длительный потенциал для улучшения поражения таких целей.

B83 — это термоядерная гравитационная бомба переменной мощности, разработанная США в конце 1970-х годов и поступившая на вооружение в 1983 году. Ее максимальная мощностью 1,2 мегатонна тротила.

Напомним, США решили ускорить размещение модернизированных тактических бомб B61-12 в Европе, они должны быть доставлены на базы НАТО уже в декабре.