Американская компания Zoom начала отключать от видеосервиса российские университеты даже несмотря на внесенную за услуги плату.

Об этом пишет российская газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

По данным СМИ, с такой проблемой могли столкнуться по меньшей мере три российских университета. По словам собеседника издания, к его компании в сфере видеоконференцсвязи обратился «большой вуз», которому отключили Zoom, несмотря на оплату за пользование сервисом до ноября. По информации газеты, это может быть филиал Российского государственного университета правосудия в Казани.

Другой источник утверждает, что Zoom отказался обслуживать Российский государственный социальный университет и Оренбургский государственный медицинский университет. На запрос издания университеты не ответили.

В апреле 2021 г. Роскомнадзор порекомендовал россиянам переходить на использование отечественного программного обеспечения.

Ранее сообщалось, что испанский производитель и продавец одежды Inditex, владеющий сетью Zara, продаст свой бизнес в России своему ливанскому франчайзи Daher group.