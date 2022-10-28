Американская компания Zoom начала отключать от видеосервиса российские университеты даже несмотря на внесенную за услуги плату.
Об этом пишет российская газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
По данным СМИ, с такой проблемой могли столкнуться по меньшей мере три российских университета. По словам собеседника издания, к его компании в сфере видеоконференцсвязи обратился «большой вуз», которому отключили Zoom, несмотря на оплату за пользование сервисом до ноября. По информации газеты, это может быть филиал Российского государственного университета правосудия в Казани.
Другой источник утверждает, что Zoom отказался обслуживать Российский государственный социальный университет и Оренбургский государственный медицинский университет. На запрос издания университеты не ответили.
В апреле 2021 г. Роскомнадзор порекомендовал россиянам переходить на использование отечественного программного обеспечения.
Ранее сообщалось, что испанский производитель и продавец одежды Inditex, владеющий сетью Zara, продаст свой бизнес в России своему ливанскому франчайзи Daher group.
Американская компания Zoom начала отключать от видеосервиса российские университеты даже несмотря на внесенную за услуги плату.
Об этом пишет российская газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
По данным СМИ, с такой проблемой могли столкнуться по меньшей мере три российских университета. По словам собеседника издания, к его компании в сфере видеоконференцсвязи обратился «большой вуз», которому отключили Zoom, несмотря на оплату за пользование сервисом до ноября. По информации газеты, это может быть филиал Российского государственного университета правосудия в Казани.
Другой источник утверждает, что Zoom отказался обслуживать Российский государственный социальный университет и Оренбургский государственный медицинский университет. На запрос издания университеты не ответили.
В апреле 2021 г. Роскомнадзор порекомендовал россиянам переходить на использование отечественного программного обеспечения.
Ранее сообщалось, что испанский производитель и продавец одежды Inditex, владеющий сетью Zara, продаст свой бизнес в России своему ливанскому франчайзи Daher group.