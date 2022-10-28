Дисциплина среди мобилизованных россиян оказалась настолько низкой, что военное руководство решило сажать провинившихся солдат в клетки.

Подходящее фото из Татарстана опубликовал местный новостной ресурс Inkazan.

Снимок был сделан в здании Kazan Expo в столице республики, которое было переоборудовано под казармы для мобилизованных.

На них видно несколько мужчин, сидящих в клетке, один из которых о чем-то разговаривает с женщиной в белом халате, вероятно, медиком.

За какие именно вины командование ВС РФ сажает туда своих солдат, точно не известно.

Напомним, мобилизованные ВС РФ начали снабжать бронежилетами и шлемами иранского производства, также из Ирана в РФ прибывают новые группы «советников» по применению беспилотников.