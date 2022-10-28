Авиакомпания Wizz Air с 1 декабря закроет свою базу в Кишиневе из-за войны в Украине и риска нестабильности авиапространства Молдовы.

Об этом говорится в сообщении лоукостера, пишет «Экономическая правда».

В компании объяснили, что изучили все риски в регионе и угрозу закрытия воздушного пространства Молдовы и пересмотрели график полетов зимой.

В то же время в органе гражданской авиации Молдовы уточнили, что Wizz Air не останавливает полеты в Молдову. Изменится только операционная база, в результате чего могут отменить рейсы по некоторым направлениям или сократить частоту полетов.

Как сообщил телеграмм-канал runway09.aviation, в последние недели самолеты авиакомпании на ночь улетали в румынский город Яссы из соображений безопасности.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Wizz Air возобновляет рейсы в Россию, несмотря на продолжение военной агрессии России против Украины.