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Авиакомпания Wizz Air с 1 декабря закроет свою базу в Кишиневе из-за войны в Украине и риска нестабильности авиапространства Молдовы.
Об этом говорится в сообщении лоукостера, пишет «Экономическая правда».
В компании объяснили, что изучили все риски в регионе и угрозу закрытия воздушного пространства Молдовы и пересмотрели график полетов зимой.
В то же время в органе гражданской авиации Молдовы уточнили, что Wizz Air не останавливает полеты в Молдову. Изменится только операционная база, в результате чего могут отменить рейсы по некоторым направлениям или сократить частоту полетов.
Как сообщил телеграмм-канал runway09.aviation, в последние недели самолеты авиакомпании на ночь улетали в румынский город Яссы из соображений безопасности.
Ранее сообщалось, что авиакомпания Wizz Air возобновляет рейсы в Россию, несмотря на продолжение военной агрессии России против Украины.
Авиакомпания Wizz Air с 1 декабря закроет свою базу в Кишиневе из-за войны в Украине и риска нестабильности авиапространства Молдовы.
Об этом говорится в сообщении лоукостера, пишет «Экономическая правда».
В компании объяснили, что изучили все риски в регионе и угрозу закрытия воздушного пространства Молдовы и пересмотрели график полетов зимой.
В то же время в органе гражданской авиации Молдовы уточнили, что Wizz Air не останавливает полеты в Молдову. Изменится только операционная база, в результате чего могут отменить рейсы по некоторым направлениям или сократить частоту полетов.
Как сообщил телеграмм-канал runway09.aviation, в последние недели самолеты авиакомпании на ночь улетали в румынский город Яссы из соображений безопасности.
Ранее сообщалось, что авиакомпания Wizz Air возобновляет рейсы в Россию, несмотря на продолжение военной агрессии России против Украины.