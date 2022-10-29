Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу, 28 октября, заявил, что страна-террорист Россия хочет превратить Херсонскую область в «зону отчуждения» и мир должен отреагировать.

Глава государства подчеркнул, что РФ уничтожает систему здравоохранения на захваченных территориях — российские оккупанты вывозят оттуда оборудование и машины скорой помощи, а на оставшихся врачей давят и заставляют переезжать в Россию.

— Прежде всего, это касается Херсонской области. Россия делает из Херсона зону без цивилизации, без элементарных вещей, которые доступны в большинстве стран мира. Этот регион до прихода России, как и все другие области Украины, был вполне нормальным и безопасным, там гарантировались все социальные услуги людям... Там гарантировалась жизнь. А теперь Россия пытается сделать Херсонщину буквально зоной отчуждения, – сказал он.

Владимир Зеленский попросил жителей временно захваченных территорий делать все, чтобы помочь друг другу, несмотря на действия оккупантов. Президент добавил, что Украина освободит свои территории, но «нужно выдержать время, когда даже формально оккупанты подтверждают, что им не удержаться на территории Украины, и поэтому пытаются похитить уже и медицинское оборудование, поработить медицинский персонал».