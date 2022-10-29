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Глава Бюро международной политики при президенте Польши Анджее Дуди Якуб Кумох заявил, что Россия полномасштабным вторжением в Украину аннулировала пакт с НАТО с 1997 года, а Польша хочет участвовать в программе Nuclear Sharing.
Об этом передает Н.В.
В эфире Polsat News в пятницу, 28 октября, Кумоха спросили, действительно ли Польша ведет переговоры с НАТО по участию в этой программе — об этом ранее говорил президент Анджей Дуда. Кумох уточнил, что переговоры имели место " в концептуальной фазе» и что Польша заинтересована в участии в Nuclear Sharing и размещении сил НАТО на своей территории.
— В 1997 году был подписан пакт между НАТО и Россией, на основе которого существует убеждение, что никаких дополнительных постоянных сил НАТО в Восточной Европе не нужно размещать… Мы считаем, и президент [Анджей Дуда] говорил на саммите НАТО, что этот акт мертв, Россия просто аннулировала его своей агрессией против Украины, – сказал он, пишет канцелярия Дуды.
Nuclear Sharing – часть политики НАТО в области ядерного сдерживания. Она, в частности, позволяет передавать ядерные боеголовки странам-членам, не имеющим собственного ядерного оружия, сообщает издание PAP.
Глава Бюро международной политики при президенте Польши Анджее Дуди Якуб Кумох заявил, что Россия полномасштабным вторжением в Украину аннулировала пакт с НАТО с 1997 года, а Польша хочет участвовать в программе Nuclear Sharing.
Об этом передает Н.В.
В эфире Polsat News в пятницу, 28 октября, Кумоха спросили, действительно ли Польша ведет переговоры с НАТО по участию в этой программе — об этом ранее говорил президент Анджей Дуда. Кумох уточнил, что переговоры имели место " в концептуальной фазе» и что Польша заинтересована в участии в Nuclear Sharing и размещении сил НАТО на своей территории.
— В 1997 году был подписан пакт между НАТО и Россией, на основе которого существует убеждение, что никаких дополнительных постоянных сил НАТО в Восточной Европе не нужно размещать… Мы считаем, и президент [Анджей Дуда] говорил на саммите НАТО, что этот акт мертв, Россия просто аннулировала его своей агрессией против Украины, – сказал он, пишет канцелярия Дуды.
Nuclear Sharing – часть политики НАТО в области ядерного сдерживания. Она, в частности, позволяет передавать ядерные боеголовки странам-членам, не имеющим собственного ядерного оружия, сообщает издание PAP.