Вчера, 28 октября, в 10:30 враг обстрелял населенный пункт Галицыновской общины. В результате чего четыре человека получили ранения.

Об этом сообщает Николаевская ОГА.

В полиции также отмечают, что пострадавшими оказались жители от 27 до 86 лет.

Также была повреждена линия электропередач, но в течение часа электроснабжение было восстановлено.

Ранее сообщалось, что за сутки россияне шесть раз обстреляли села Широковской общины Николаевской области.