Вчера, 28 октября, в 10:30 враг обстрелял населенный пункт Галицыновской общины. В результате чего четыре человека получили ранения.
Об этом сообщает Николаевская ОГА.
В полиции также отмечают, что пострадавшими оказались жители от 27 до 86 лет.
Также была повреждена линия электропередач, но в течение часа электроснабжение было восстановлено.
Ранее сообщалось, что за сутки россияне шесть раз обстреляли села Широковской общины Николаевской области.
Вчера, 28 октября, в 10:30 враг обстрелял населенный пункт Галицыновской общины. В результате чего четыре человека получили ранения.
Об этом сообщает Николаевская ОГА.
В полиции также отмечают, что пострадавшими оказались жители от 27 до 86 лет.
Также была повреждена линия электропередач, но в течение часа электроснабжение было восстановлено.
Ранее сообщалось, что за сутки россияне шесть раз обстреляли села Широковской общины Николаевской области.