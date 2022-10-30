Премьер-министр Армении Николая Пашинян заявил, что готов продлить мандат российских миротворцев в Нагорном Карабахе еще на 10-20 лет.

Об этом передает Громадське.

Это заявление прозвучало перед запланированной трехсторонней встречей Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным, которая состоится 31 октября в Сочи.

— Я официально заявляю: я готов в Сочи подписать документ и признать, чтобы присутствие российских миротворцев в Карабахе безоговорочно и без предпосылок было продлено на 10, 15, 20 лет, — сказал Пашинян.

Он предложил, чтобы Путин тоже выступил с этим предложением, чтобы на трехсторонней встрече большинство поддерживало продолжение российского мандата.

Также Пашинян сказал, что азербайджанцы до сих пор не выполнили обязательство выйти из зоны ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе, в том числе вокруг села Парух.

– Эти вопросы должны прозвучать: Россия свои предложения четко придерживается или нет, – подчеркнул премьер-министр.

Армения и Азербайджан претендуют на территорию Нагорного Карабаха на Южном Кавказе. В 2020 году конфликт за этот регион обострился до продолжавшихся 44 дня боевых действий.

В конце концов власти Армении вынуждены были согласиться на невыгодное соглашение, которое, в частности, предусматривает, что Ереван должен отдать Азербайджану фактически весь так называемый пояс безопасности вокруг Нагорного Карабаха — это районы Азербайджана, захваченные армянами во время предыдущей войны, которые должны были защищать собственно непризнанную «Нагорно-Карабахскую Республику».

Те районы НКС, которые Баку заняло во время боевых действий, также остаются под контролем Азербайджана. Кроме прекращения огня, страны договорились о том, что в Нагорном Карабахе по меньшей мере на 5 лет останутся российские миротворцы, а Армения свои силы выведет. Полный текст сделки читайте здесь.

Уже в июле 2022 года Алиев обвинил Россию и Армению в нарушении соглашения, в частности, о выводе армянских военных. Алиев жаловался, что Азербайджан поднимал этот вопрос перед россиянами, но те, несмотря на обещания, не помогли.

Ситуация в регионе все обострялась, и в августе власти непризнанной «Нагорно-Карабахской Республики» объявили о начале частичной военной мобилизации. В ОБСЕ выразили «чрезвычайную обеспокоенность» сообщениями об обострении, призвали Армению и Азербайджан принять все необходимые меры для деэскалации и возобновления диалога.

На армянско-азербайджанской границе в ночь на 13 сентября произошло вооруженное столкновение, страны обвиняют в обостренной ситуации друг друга.

В Минобороны Азербайджану сообщили, что в результате боев есть потери среди личного состава с обеих сторон, а также повреждена военная инфраструктура и техника. Армения это подтвердила. Стороны обвиняли в обстрелах друг друга.

В конце концов, Армения и Азербайджан согласились разместить на границе гражданскую миссию Евросоюза, которая будет помогать в делимитации границ. Европейская миссия должна начать работать в октябре, она продлится не более двух месяцев.

Кроме того, Алиев допустил, что при определенных условиях между Азербайджаном и Арменией возможно заключение мирного договора до конца 2022 года.