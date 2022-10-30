За 29 октября российская армия потеряла убитыми еще 950 солдат — это рекордное количество с начала полномасштабной войны. Наибольшие потери оккупанты понесли на Донецком и Лиманском направлениях.

Всего за 249 дней вторжения россияне недосчитались 71 200 оккупантов, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Потери в технике оккупантов:

2 672 танка (+13 за минувшие сутки);

5 453 боевых бронированных машин (+52);

1724 артиллерийские системы (+16);

383 РСЗО (+3);

197 средств ПВО (+2);

274 самолета (+1);

252 вертолета (+1);

1412 БпЛА оперативно-тактического уровня (+6);

352 крылатые ракеты (+1);

16 кораблей/катеров;

4 120 единиц автомобильной техники и автоцистерн (+13);

154 единицы специальной техники (+2).

Напомним, ВСУ в течение 29 октября на южном фронте уничтожили 57 россиян. Украинская авиация нанесла десять авиаударов по скоплениям живой силы и военной технике оккупантов.