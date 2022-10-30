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За 29 октября российская армия потеряла убитыми еще 950 солдат — это рекордное количество с начала полномасштабной войны. Наибольшие потери оккупанты понесли на Донецком и Лиманском направлениях.
Всего за 249 дней вторжения россияне недосчитались 71 200 оккупантов, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Потери в технике оккупантов:
Напомним, ВСУ в течение 29 октября на южном фронте уничтожили 57 россиян. Украинская авиация нанесла десять авиаударов по скоплениям живой силы и военной технике оккупантов.
За 29 октября российская армия потеряла убитыми еще 950 солдат — это рекордное количество с начала полномасштабной войны. Наибольшие потери оккупанты понесли на Донецком и Лиманском направлениях.
Всего за 249 дней вторжения россияне недосчитались 71 200 оккупантов, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Потери в технике оккупантов:
Напомним, ВСУ в течение 29 октября на южном фронте уничтожили 57 россиян. Украинская авиация нанесла десять авиаударов по скоплениям живой силы и военной технике оккупантов.