Пресссекретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что платформой для переговоров Владимира Путина с президентом США Джо Байденом могло бы стать желание США «прислушаться к обеспокоенности России» по гарантиям безопасности.

Таково его заявление во время программы «Москва. Кремль. Путин» распространили российские СМИ.

— Желание Соединенных Штатов прислушаться к нашим беспокойствам, то есть фактически желание Соединенных Штатов вернуться к состоянию на декабрь-январь и задать себе вопрос: то, что предлагают россияне, может, не все устраивает, но, возможно, стоит все-таки с ними сесть за стол переговоров. Я имею в виду проекты документов, которые были переданы и в Брюссель, и в Вашингтон, – сказал Дмитрий Песков.

Напомним, Россия требовала от НАТО никогда не расширяться на восток, в частности, не брать в ряды Альянса Украину. Тогда же в РФ выдвинули дополнительные условия, предусматривающие возвращение НАТО в конфигурацию 1997 года, когда в Альянс входили 17 стран.