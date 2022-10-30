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Пресссекретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что платформой для переговоров Владимира Путина с президентом США Джо Байденом могло бы стать желание США «прислушаться к обеспокоенности России» по гарантиям безопасности.
Таково его заявление во время программы «Москва. Кремль. Путин» распространили российские СМИ.
— Желание Соединенных Штатов прислушаться к нашим беспокойствам, то есть фактически желание Соединенных Штатов вернуться к состоянию на декабрь-январь и задать себе вопрос: то, что предлагают россияне, может, не все устраивает, но, возможно, стоит все-таки с ними сесть за стол переговоров. Я имею в виду проекты документов, которые были переданы и в Брюссель, и в Вашингтон, – сказал Дмитрий Песков.
Напомним, Россия требовала от НАТО никогда не расширяться на восток, в частности, не брать в ряды Альянса Украину. Тогда же в РФ выдвинули дополнительные условия, предусматривающие возвращение НАТО в конфигурацию 1997 года, когда в Альянс входили 17 стран.
Пресссекретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что платформой для переговоров Владимира Путина с президентом США Джо Байденом могло бы стать желание США «прислушаться к обеспокоенности России» по гарантиям безопасности.
Таково его заявление во время программы «Москва. Кремль. Путин» распространили российские СМИ.
— Желание Соединенных Штатов прислушаться к нашим беспокойствам, то есть фактически желание Соединенных Штатов вернуться к состоянию на декабрь-январь и задать себе вопрос: то, что предлагают россияне, может, не все устраивает, но, возможно, стоит все-таки с ними сесть за стол переговоров. Я имею в виду проекты документов, которые были переданы и в Брюссель, и в Вашингтон, – сказал Дмитрий Песков.
Напомним, Россия требовала от НАТО никогда не расширяться на восток, в частности, не брать в ряды Альянса Украину. Тогда же в РФ выдвинули дополнительные условия, предусматривающие возвращение НАТО в конфигурацию 1997 года, когда в Альянс входили 17 стран.