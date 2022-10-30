В настоящее время на территории Беларуси находится около 4300 военнослужащих РФ, почти 80% которых – мобилизованный персонал.

Об этом в интервью изданию The War Zone рассказал глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, эти военные очень ограничены в системах тяжелого вооружения.

— Так что могу сказать, что на нынешнем этапе угрозы вторжения из Беларуси нет. Но ситуация может очень быстро измениться, когда Россия потеряет Херсон. Эта боеспособная группировка после выхода из-под Херсона частично будет передислоцирована на запорожское направление, но часть из них может переместиться в Беларусь и создавать там угрозу, – сказал Кирилл Буданов.

Он подтвердил, что Украина перебросила свои войска ближе к северной границе, чтобы быть готова к любым действиям со стороны России.

Напомним, военная группировка в Беларуси пока не выглядит ударной , но ситуация может быстро измениться после того, как ВСУ деоккупируют Херсон.