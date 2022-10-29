Военная группировка в Беларуси пока не выглядит ударной, но ситуация может быстро измениться после того, как ВСУ деоккупируют Херсон.

Об этом сказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью The Drive.

Буданов отметил, что для России остается стратегически важным перерезать линии поставок с Запада.

– Можно сказать, что это заветная мечта Российской Федерации, – сказал он.

Однако реальных военных возможностей для решения этой задачи у агрессора пока нет, отмечает глава ГУР.

— Присутствие российских военных в Беларуси сейчас не столь велико. Там около 4300 военнослужащих. Эта группировка очень ограничена в отношении тяжелых систем вооружения, а ее большую часть – около 80% – составляет мобилизованный личный состав, – сказал Кирилл Буданов.

Учитывая это, он считает, что на данном этапе угрозы вторжения со стороны Беларуси нет.

Однако ситуация может очень быстро измениться, когда Россия потеряет Херсон, говорит глава ГУР, потому что после ухода от Херсона боеспособные подразделения частично передислоцируют на Запорожское направление, а другая часть их может быть быстро переброшена на север в Беларусь.

По словам Буданова, ВСУ готовы к отражению нового вторжения на северном направлении, если такая угроза станет реальной.

Напомним, Кирилл Буданов заявил, что операция по увольнению Херсона продлится до конца ноября.

Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Российской Федерации, вероятно, покинули территорию военного аэродрома «Чернобаевка» в Херсонской области.

Накануне сообщалось, что начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что до конца года украинские защитники продвинутся значительно вперед, по его словам, Украину ждут «значимые победы».

Также известно, что российские военные готовят временно оккупированный ими Херсон к уличным боям.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия пытается превратить Херсонскую область в зону отчуждения.