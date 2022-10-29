Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации, вероятно, покинули территорию военного аэродрома «Чернобаевка» в Херсонской области.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал народный депутат, член парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Игорь Копытин.

Украинский нардеп, ссылаясь на снимки спутников американской спутниковой компании Satellogic, сообщил, что вражеские войска покинули аэродром.

- Многосерийный блокбастер «Чернобаевка» завершился. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, – написал Игорь Копытин.

Снимки датированы 27 октября, 11:31 по киевскому времени.

Ранее НикВести публиковали спутниковый снимок аэродрома в Чернобаевке по состоянию на апрель 2022 года. В то время позиции войск РФ на аэродроме были обстреляны украинской артиллерией уже 17 раз.

Сейчас фактически населенный пункт Чернобаевка вблизи аэродрома разделяет позиции сил обороны Юга Украины и войска Российской Федерации в Херсоне. Об этом говорится в сентябрьском отчете Института изучения войны.